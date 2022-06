Kerja di Netflix Berpenghasilan Rp 6,6 M Satu tahun, Pria Ini Justru Resign Karena Jemu

Seorang bekas insinyur piranti lunak senior di Netflix mengutarakan bagaimana kebosanan membuat tinggalkan $ 450.000 atau sekitaran Rp 6,6 miliar satu tahun dan waktu senggang tanpa batasan. Michael Lin tak pernah melihat ke belakang semenjak stop dari Netflix pada Mei 2021. Menulis dalam suatu artikel untuk Business Insider, seperti diambil Senin (13/6/2022), Lin percaya ia pada akhirnya membuat keputusan yang akurat.

Lin, yang mulai bekerja di raksasa streaming itu sesudah tinggalkan kerjanya di Amazon di tahun 2017, menulis jika ia suka memperoleh promo dan pulang ke Bay Tempat. Pada waktu itu, saya berpikir saya tetap bersama Netflix selama-lamanya. Saya hasilkan $ 450.000 satu tahun, mendapatkan makanan gratis tiap hari, dan mempunyai waktu senggang tanpa batasan. Itu ialah mimpi Big Tech.

Nyaris 4 tahun selanjutnya, Lin ajukan pemunduran dianya. Menurut Lin, orangtuanya ialah orang pertama kali yang berkeberatan, menjelaskan padanya jika ia buang usaha keras mereka untuk berimigrasi ke AS. Dalam pada itu, beberapa rekannya memberi tahunya untuk berbaris tugas lain lebih dulu saat sebelum tinggalkan perusahaan.

Tutornya di Netflix membuat stop sesaat untuk berpikiran dengan memberi tahunya jika stop tanpa tugas lain memiliki arti melepas investasi yang saya punyai dengan upah tinggi saya di Netflix. Lepas dari saran itu, Lin masih tetap pergi 3 hari setelah itu.

Mulai Jemu Sesudah Dua Tahun di Netflix

Lin menjelaskan jika ia banyak belajar tiap hari di beberapa hari awalannya di Netflix. Ia mengeklaim jika kilau mulai menghilang sesudah sekitaran 2 tahun. Project dan tatap muka bersatu jadi satu, dan mereka berasa seperti macam kecil keduanya sesudah sesaat, catatnya. Tugas engineering mulai berasa seperti tulis dan tempel.

Lin menulis jika wabah COVID-19 hapus segala hal yang membuat kerjanya membahagiakan dan cuma tersisa tugas biasa. Ia coba melamar ke sejumlah tugas manager produk di Netflix, tapi ia mengeklaim minimnya kesempatan peralihan peranan horizontal perusahaan menaklukkan kesempatannya.

Saat saya mulai di Netflix, saya mendapatkan uang dan terus belajar beberapa hal baru. Saat ini, saya cuma mendapatkan uang, tanpa perkembangan karier, ingatnya waktu itu. Ini makin lemahkan motivasinya dan benar-benar mempengaruhi performanya, yang menyebabkan penilaian performa negatif dari manajernya pada April 2021.

Ia menjelaskan saya perlu lebih turut serta dalam migrasi tehnik team serta lebih komunikatif. Dalam ucapannya, saya harus tingkatkan di bagian ini bila saya ingin masih tetap ada di team.

Sudut pandang Baru Karena Wabah COVD-19

Lin menjelaskan wabah memberikannya sudut pandang baru mengenai kehidupan. Saya tunda mimpi saya menjadi seorang pebisnis, dan COVID-19 ialah pengingat jika saya kemungkinan tidak ada di sini esok untuk memburu mereka.

Sekitaran dua minggu sesudah pantauan performa, ia menyarankan paket pesangon ke manajernya untuk keluar perusahaan. Lin menjelaskan saat ini ada ketenangan yang dalam dalam dianya sesudah tinggalkan Netflix.

Telah 8 bulan semenjak saya stop dari tugas saya di Netflix, dan saya sudah memilih untuk memiliki komitmen penuh untuk bekerja untuk diri saya sendiri, catatnya. “Walau saya baru mengawali dan belum mempunyai saluran penghasilan yang bisa dihandalkan, saya akan memercayai proses jika saya lakukan tugas yang memberikan saya energi, beberapa hal baik bisa terjadi.”

Netflix PHK 150 Pegawai, Dampak Penghasilan Jeblok

Awalnya Netflix lakukan penghentian hubungan kerja (PHK) pada sekitaran 150 pegawai dan memutuskan kerja sama dengan belasan kontraktor, susul laporan penghasilan yang menyebalkan. Suatu sumber yang ketahui keadaan ini memberitahu The Verge, diambil Rabu (18/5/2022), jika cara barusan meliputi minimal 26 kontraktor yang bekerja di website Tudum yang fokus pada penggemar–berfungsi sebagai pendamping content Netflix.

Awalnya, Netflix mengeluarkan sekitaran 25 pegawai marketing, terhitung belasan pegawai yang bekerja di Tudum. 26 karyawan yang dihentikan sekarang ini dikasih tahu mengenai PHK lewat e-mail, yang menurut jubir Netflix Erika Masonhall dikirimkan oleh perusahaan kontraktor.

Perusahaan menjelaskan ke The Verge jika mayoritas pegawai Netflix yang terserang PHK ada di Amerika Serikat (AS). Sama seperti yang kami terangkan mengenai penghasilan, perkembangan penghasilan kami yang melamban memiliki arti kami harus juga perlambat perkembangan ongkos kami sebagai sebuah perusahaan. Sayang, kami melepas sekitaran 150 pegawai ini hari, mayoritas berbasiskan di AS, ungkapkan Masonhall.

Dia menyebutkan keputusan ini khususnya didorong oleh keperluan usaha daripada performa pribadi, yang membuat perusahaan benar-benar susah karena tidak ada dari pegawai yang ingin ucapkan selamat tinggal ke rekanan kerja yang luar biasa.

Kami berusaha keras untuk memberikan dukungan mereka lewat peralihan yang paling susah ini. Beberapa kontraktor keagenan terserang dampak dari informasi yang dipublikasikan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kontributor mereka untuk Netflix, tandas Masonhall. Awalnya, Netflix mengutarakan jika pada kwartal pertama (Q1) tahun 2022, mereka kehilangan 200 ribu konsumen setia secara global, dibanding kwartal empat (Q4) 2021.

Perusahaan Amerika Serikat itu memprediksi bakal ada rugi yang semakin besar di masa datang, bahkan 2 juta konsumen setia di kwartal ke-2 . Perkembangan penghasilan kami sangat melamban, kata Netflix dalam suratnya ke beberapa pemegang saham, seperti dikutip The Verge, diambil Rabu (20/4/2022). Basis streaming itu meneruskan, wabah cuma mengaburkan gambar, karena ada banyak permasalahan yang terselinap di permukaan.