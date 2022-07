Rupiah Jumat Sore Ditutup Kuat 0,15

patromaks – Nilai ganti (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore kuat bersamaan turunnya harapan peningkatan suku bunga yang agresif oleh The Fed. Rupiah ditutup kuat 23 point atau 0,15 % ke status Rp15.014 per dolar AS dibanding status pada penutupan perdagangan awalnya Rp15.037 per dolar AS.

Data tadi malam memperlihatkan banyaknya orang Amerika yang ajukan claim sokongan pengangguran naik untuk minggu ke-3 berturut-turut ke tingkat paling tinggi 8 bulan jadi 251.000 claim dari minggu awalnya yang sejumlah 244.000 claim. Angka itu tambah jelek dari perkiraan riset untuk tambahan sejumlah 240.000 claim. Dalam pada itu, data index manufacturing yang disampaikan oleh Federasi Reserve Philadelphia memperlihatkan pengurangan di bulan ini jadi pembacaan minus 12,3 dari minus 3,3 pada Juni dan sebagai kontraksi bulanan ke-2 berturut-turut.

Rupiah saat pagi hari dibuka menurun ke status Rp15.039 per dolar AS. Selama seharian rupiah bergerak dalam range Rp14.999 per dolar AS sampai Rp15.039 per dolar AS. Dalam pada itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menurun ke status Rp15.024 per dolar AS dibanding status hari kemarin Rp15.017 per dolar AS.

BI Tulis Modal Asing Keluar RI Rp4,21 Triliun

Bank Indonesia (BI) memberikan laporan ada saluran modal asing keluar sebesar Rp4,21 triliun di pasar keuangan lokal sepanjang satu minggu ini, persisnya pada 18-21 Juli 2022. Saluran modal asing keluar pasar keuangan RI lewat pasar Surat Bernilai Negara (SBN) sejumlah Rp4,62 triliun, tapi ada dana masuk pasar saham lokal sebesar Rp0,48 triliun. “Semenjak awalnya tahun sampai 21 Juli 2022, ada dana keluar sebesar Rp138,60 triliun dari pasar SBN dan ada dana masuk sebesar Rp56,01 triliun di pasar saham,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam info sah

Disamping itu, Erwin menjelaskan premi resiko investasi alias kredit standar swap (CDS) Indonesia 5 tahun turun ke tingkat 138,38 pangkalan point (bps) per 21 Juli 2022 dari 158,72 bps per 15 Juli 2022. Sementara imbal hasil atau yield SBN RI tenor sepuluh tahun turun tipis ke tingkat 7,46 % saat pagi ini hari, dari yang sejumlah 7,47 % di akhir hari Kamis (21/7/2022).Imbal hasil surat hutang Indonesia tersebut condong semakin tinggi dari yield obligasi Amerika tenor sepuluh tahun, yakni di tingkat 2,875 %.

Di lain sisi, bank sentra menulis nilai ganti Rupiah dibuka pada tingkat (bid) Rp15.020 per dolar AS pagi ini hari, atau kuat dibanding penutupan perdagangan tempo hari di tingkat Rp15.030 per dolar AS. Dalam pada itu, index dolar AS terdaftar menurun ke tingkat 106,91